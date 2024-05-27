ソウルコン トートバッグ BTS BT21 tinytan テテ テヒョン V

LYSのツアーグッズのトートバッグとsowoozooのキーリングの2点セットになります。トートバッグは2018年のソウルコン限定の物なので貴重で、あまり周りと被ることはないかと思います(*^^*)♪キーリングを付けたらとてもかわいいと思いますので、ぜひ合わせてお使いください♪売り切りたいため、今のところバラ売りは考えておりませんm(*__)mサイズ37.5×36.5※特に目立つような大きな傷汚れはないかと思いますが、海外製品の為お写真5枚目左の薄いシミのようなもの(内ポケット)や、右に載せたような細かいほつれや作りの粗さなどが多少ございますので、気になる方は御遠慮くださいm(__)m折りたたんでゆうパケットポストかネコポスでの発送を予定しておりますので、気になる方は御遠慮くださいm(__)mBTSBT21tinytanグッズトートバッグバッグLYSloveyourselfツアーライブLIVE公式テテテヒョングクジミンジンホソクホビナムユンギシュガRJKOYACOOKYCHIMMYTATAMANGSHOOKY



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