NAPAPIRIのプルオーバー

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商品詳細
NAPAPIRIのプルオーバーです。デパートで購入しました。左脇にファスナーがあり、脱着もしやすいです。フードの内側は、レースになっていて、女性らしさもあります。商品の表記はSサイズですが、S～Mサイズの感じです。簡易包装でお送りいたします。カラー···ベージュ素材···コットンジップ・ボタン···プルオーバーフード···フードあり（取外し不可）
http://narcologia.ru/goods/shuttle78425.html
http://narcologia.ru/goods/slide882287.html
http://narcologia.ru/goods/tenet811263.html
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Napapijri プルオーバー フーデッド ジャケット - Farfetch
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