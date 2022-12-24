ポールカ　ストール　レース　ビーズ　黒×ゴールド

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黒×ゴールドのレース生地にビーズ。サイズ.約6.5cm×253cmドレスに合わせて色々アレンジできます。ワンピースは別売です。☆他商品とご購入の場合は同梱して、送料+サービス値引き致します。購入前に金額をお尋ね下さい。たくさん出品しています。ぜひご覧になってくださいね。 ＊バーバリー、ラルフローレン、カルバンクライン、グレースコンチネンタル、トッカ、ジュンアシダ、エポカ、ダイアグラム、フェラガモ、フランシュリッペ、フォクシー、ピンキー＆ダイアン、ジャスグリッティ、アプワイザーリッシェ、インゲボルグ、カネコイサオ、ミルク、マックスマーラ、オースチンリード、ポールジー、クリスセリーン等も出品しています。