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シャネル ヴィンテージ イヤリング ラウンド ラインストーン ブラック 97A
商品番号 K59711152806
商品名

シャネル ヴィンテージ イヤリング ラウンド ラインストーン ブラック 97A
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 37,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネルヴィンテージイヤリングラウンドラインストーンブラック97A刻印/番号97Aサイズ直径：約2.4cm(若干の誤差はご了承下さい)色/素材ブラック、ゴールド/金メッキ、シェル、ラインストーン箱付ヴィンテージ品であることをご理解の上、ご購入願います。
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