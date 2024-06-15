シャネル ヴィンテージ イヤリング ラウンド ラインストーン ブラック 97A

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シャネルヴィンテージイヤリングラウンドラインストーンブラック97A刻印/番号97Aサイズ直径：約2.4cm(若干の誤差はご了承下さい)色/素材ブラック、ゴールド/金メッキ、シェル、ラインストーン箱付ヴィンテージ品であることをご理解の上、ご購入願います。