CHANEL シャネル カメリア ラウンドジップ長財布 本革 黒 シール

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CHANELシャネルカメリアランドジップ長財布本革黒シールブランド：CHANELシャネルシリアル：14xxxxxx（8桁）外側ランク：A内側ランク：A状態：外側の縁に擦り切れ、ストラップ付け根に擦り切れ、小銭入れに多少汚れがあります。全体的には綺麗な状態です。ジッパー開閉も問題ありません。 サイズ： H（高）11cm W（横）20cm D（幅）2.5cm 素材： レザー、革色： 外：黒、ブラック、内：銀、シルバー仕様： カード8枚、札入れ×2、小銭入れ、ポケット×2付属品：シリアルシール購入先：古物事業者用ブランドオークション備考：新品をご希望の方や神経質な方のご購入はお控えください。ネコポス発送です。ランク分類N,新品NS,未使用商品。S,美品。使用感が極めて少ない商品 SA,わずかに使用感はありますが、良好な状態の商品 A,通常使用によるダメージ等はありますが比較的良好な商品AB,使用感があり、ややダメージ等がある商品B,使用感や傷、汚れ等ダメージはありますが通常使用に問題のない商品BC,使用感や傷、汚れ等ダメージが目立ちますが使用に問題のない商品C,使用感や傷、汚れ等ダメージがかなり目立つ商品ですが使用は可能J,故障や破損、一部欠損・欠品などの不具合がある訳あり商品ご覧いただき誠にありがとうございます。出品中の商品につきましてはすべて本物（正規品）でございます。ご安心してお買い求めください。画像・商品詳細をご確認いただき、気になる点はご購入前に必ずご質問お願い致します。寸法・サイズは若干の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承ください。記載にないダメージ等ある場合もございます。補色やリカラーされた商品は正規店でメンテナンスが受けられない場合もございます。ディスプレイ、カメラの関係上、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。カラー...ブラック柄・デザイン...花柄財布形...長財布素材...本革