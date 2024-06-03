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AVALON カゴバッグ　コンチョ付き　ターコイズ
商品番号 J26487505839
商品名

AVALON カゴバッグ　コンチョ付き　ターコイズ
ブランド名 アヴァロン
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AVALONアバロンコンチョ付きカゴバッグです。吉川ひなのちゃんも愛用していました。自身で購入して一回のみ使用後保管していました。特に目立ったよごれなどございませんがカゴバッグの特徴などご理解頂ける方のみお願い致します。画像をご確認下さい。定価12800＋税サイズ約・高さ約20㎝・幅約41㎝・マチ約28㎝・カラー/ストロー色系、ターコイズ発送の際は畳んで発送を行います。ご了承いただける方のみお願い致します。#カゴバッグ#吉川ひなの愛用#コンチョ付き#サマーバック
http://narcologia.ru/goods/reboot106336.html
http://narcologia.ru/goods/competitive526981.html
http://narcologia.ru/goods/browse471791.html
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