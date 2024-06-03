【未使用】J BRAND ジェギンス　25サイズ

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UNIQLOJBRANDジェギンス カラーBLACKシルエットスキニーサイズWOMEN25価 格9,990円しっかりした生地ですがストレッチが効きます。シルエットが綺麗でスタイルが良く見えます。タグを切り、一度洗濯いたしましたが、着る機会がなかった為着用しておりません。素人保管のためご理解いただける方のご購入をお願いいたします。何かございましたらお気軽にコメントください！#UNIQLO