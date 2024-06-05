完売品 希少 HABATI ツイードバッグ ❤️

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商品詳細
完売品HABATIツイードバッグ Sサイズ 色：ピンク×ブルーツイードsize：33cm×25cm/handle30cm上質なリントンツイードのみを使用したhabatiオリジナルバッグ裏地はコーデュロイを使用し細部までこだわったつくりです♡厚めの芯を張り感を持たせてシンプルに。余計な物を削ぎ落としたデザインです。数回使用。オンラインも完売しております。ただ今多数出品中です、よろしければご覧ください◟́◞̀✩♡検索KEINARITAラドローneigesacaiボウエーsonomachattenfoldheveanpleganthiandfreneminseツルバイマリコオイカワフォクシードゥロワールネアナイソーノヨリセブンテンジーユーユニクロマーロンエノンフィトゥモローランドセルフォードエムプルミエジルスチュアートトッカアダムエロペバースデーバッシュジャガードブラウススカラップパフスリーブエポカカデュネセルフォードロペフレイアイディーイエナミラオーウェンラドローボーダーズアットバルコニーbirthdaybashcyclaschestyohgablaminkcygneシーニュフィットモアトレフルプラスワンanayiシャルマントファムyoriロージーモンスターセシリーバンセンラドローエストネーションセブンテンセブンテンバイミホカワヒトジャガードパフスリーブludlowヨーコチャンmachattgirlishアンクレイブドノバンmanimaris素材···ツイードトートバッグ種類···トートバッグ
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