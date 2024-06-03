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人気TVアナ　ナラカミーチェ　デニムジャージ　フラワーレース　半袖シャツ　XL
商品番号 V57070426552
商品名

人気TVアナ　ナラカミーチェ　デニムジャージ　フラワーレース　半袖シャツ　XL
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディース出品一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェの一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェ✳️人気TVアナ着用　伊藤聡子コメンテーター様着用【商品情報】★ブランド名:naracamicieナラカミーチェ　デニムジャージ　フラワーレース　半袖シャツ　★カラー:紺色　ネイビー★サイズ※採寸値参考のこと　普段着用している服と比較することをお勧めします。　　レディース　ⅢXL大きいサイズ平置き採寸肩幅約38cm身幅約47cm着丈約56cm(多少の誤差はご了承ください)︎︎︎︎︎︎★コンディションクリーニング済み。目立った汚れや傷などなく綺麗な状態です。★コーディネートのボトムス、インナーや小物は付属しません。■トルソー(マネキン)情報■　9号(M)身長:163cmバスト:87.5cmウェスト:65cmヒップ:84.5cm✳️発送について■発送方法■基本的に送料無料匿名発送、追跡可能■発送までの期間■1〜2日以内に発送(予定より遅れる場合はご連絡させて頂きます)■梱包方法■発送の際多少なたたみじわはご了承ください。水と刺激に強い袋に入れ、発送致します。管理番号　SS0101
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