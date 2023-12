新品未使用 herlipto Bra Camisole '22

新品未使用herliptoBraCamisole'22ハーリップトゥブラキャミソールキャミソールローズベージュサイズS小嶋陽菜さんの写真に一目惚れして、購入しましたが、勢いあまって2点購入してしまっており、うち1点お譲りいたします。ご購入から1〜2日以内に発送いたしますので、すぐに着用されたい方におすすめです。23年バージョンのこのお色はS/Mサイズともに完売しているようです。(2023年8月2日現在)■素材本体:ポリエステル87%/ポリウレタン13%S[前身丈(ストラップ含まない):44/前中心丈:39/後中心丈:27.5/バスト:72~80/バスト(置き寸):71/ウエスト:58~64/ウエスト(置き寸):74/裾まわり:76](cm)●梱包、発送について●新しい未使用のビニールに包み、紙袋or段ボール箱で梱包し、ネコポスにて発送いたします。カップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···無地カラー···ピンクペット、喫煙者なし



