フリンジ フェザー ノースリーブ トップス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡♡snsて大人気のフリンジトップスになります(*^^*)一目惚れで購入しましたが、サイズが合わなかったため出品させて頂きます(；꒳；)試着のみですが、自宅保管になりますので御理解の上ご購入をお願いいたします✩.*˚海外製品のためか、購入時から洗濯表示タグはありません✩.*˚
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http://narcologia.ru/goods/injure421667.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox218739.html
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