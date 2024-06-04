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フリンジ フェザー ノースリーブ トップス
商品番号 C64684462456
商品名

フリンジ フェザー ノースリーブ トップス
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡♡snsて大人気のフリンジトップスになります(*^^*)一目惚れで購入しましたが、サイズが合わなかったため出品させて頂きます(；꒳​；)試着のみですが、自宅保管になりますので御理解の上ご購入をお願いいたします✩.*˚海外製品のためか、購入時から洗濯表示タグはありません✩.*˚
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