NieR 超BIG SILHOUETTE CUTSEW 男女兼

NieRCLOTHINGニーアクロージング超BIGSILHOUETTECUTSEW！！ ※土日限定で値下げします＾＾この機会にお求めください！！【REDCRASH】Tシャツワイドでルーズなシルエットドロップショルダーオーバーサイズ ユニセックス 伸縮性あり涼しい【サイズ（cm）】肩幅78袖幅27.5身幅86身丈85平置き採寸です。若干の誤差はご了承ください。一度試着しましたが、私には合わなかったので出品に至りました。結構大きめなので、ゆったり着れると思います。サラサラした生地でこれから活躍してくれると思います。半袖です。よろしくお願いします。自宅保管の為、気になる方はご遠慮ください。【材質】ポリエステル 95%ポリウレタン 5%柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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