✨美品✨希少廃版品 PORTER ポーター タンカー ムーン ショルダーバッグ

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商品詳細
【ブランド】PORTER ポーター吉田かばん【アイテム】ショルダーバッグ TANKER タンカー ハーフムーン オーバルメンズ レディース ユニセックス【サイズ】タテ 約17cmヨコ 約27cmマチ 約10cmハンドル高 約75~136cm（バッグ上端からハンドルの高さ）※多少の誤差は、ご了承ください。【カラー】ブラック 黒【素材】ナイロン【状態】状態：AUSED品ですので、中古品に伴う金具の擦れや内部の汚れ（9枚目）など、多少の使用感はありますが、切れや破れなど特に目立つ傷や汚れはありません。チャックやホック開閉も問題ありません。中古品としては良い状態です。#PORTER#ポーター#吉田カバン#FreeStyle#フリースタイル#ショルダーバッグ#クロスボディバッグ#ウエストバッグ#ウェストバッグ#メンズバッグ#レディースバッグ#バッグ#鞄#男女兼用#ユニセックス#軽量#おでかけ#斜め掛け#斜めがけ#キャメル#ブラウン#茶色#茶管理番号 4200
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