【SNIDEL】オフショルキャミマーメイドワンピース

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商品詳細
店舗で購入済み、正規品です。2.3回着用致しましたが目立つ傷や汚れはございません。※即購入可能です。返品・交換は承っておりませんのでご了承下さい。神経質な方はご遠慮下さいませ。カラー BLKサイズ 0#SNIDEL#スナイデル #オフショルワンピース#マーメイドワンピース
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