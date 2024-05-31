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秋値下げ★新品未使用✨チーバッchiiiibag wallet necklace
商品番号 G32090303393
商品名

秋値下げ★新品未使用✨チーバッchiiiibag wallet necklace
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

chiiiibagwalletnecklaceウォレットネックレスオレンジ定価16000円(税別)です。Nobleの公式サイトで購入しましたが、一度も使用していないのでキレイな内にお譲り致します。未使用ですが、使おうと思ってタグ等は切っておりありませんのでご了承の上ご購入下さいませ。ショルダーベルトとチェーンが付属いたします。chiiiich!iii#ビューティーアンドユース#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード#ビームス
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