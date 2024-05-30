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商品詳細
美品バーバリーノバチェックマフラーカシミヤ100%ベージュ英国製★カラー/ベージュ★size/長さ141cm（フリンジ部込み）幅31cm★素材/カシミヤ100%比較的綺麗で目立った傷や汚れ等ございませんでしたが、中古品ですのでご理解ある方のみお願いいたします。神経質な方はお控えくださいませ。素材...カシミヤ
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美品 バーバリー ノバチェックマフラー カシミヤ100% ベージュ 英国製
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