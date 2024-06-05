HERMES　エルメス　マキシツイリー カット　カヴァルカドゥール

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HERMES エルメス マキシツイリーカット 馬のカヴァルカドゥール スカーフCAVALCADOURACHEVA出品前にブランドショップで鑑定済みですカヴァルカドゥールと題される、エルメス博物館に収蔵されているシャンボール伯爵の馬勒を基にデザインされた、アヤメの紋章とフランス国王の王冠が精緻に施された馬勒がエルメスらしいデザインです。優しいお色のコンビネーションも素敵で、カバンに巻いたりストールとしてオシャレを楽しんでいただいたりと、変幻自在の楽しみ方が出来るアイテムです。購入後使う機会なく自宅保管しておりました。気になるようなダメージは見受けられませんが自宅保管品にご理解いただける方ご購入お願いいたします。サイズ全長156cm幅20cmカラーイエロー×オレンジ×グレー素材シルク100％付属品紙タグ