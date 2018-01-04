シャネル CHANEL ニュートラベルMM バッグ ベージュ 保存袋つき

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無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！:*:*:当ページをご覧くださり、ありがとうございます！:*:*★お得な「まとめ割引」のご提案もありますので、プロフィールもご一読頂けますと幸いです。■ブランドシャネルCHANEL■状態 ・目立ちにくい茶色い点ジミが、表面数か所にあります。 （端寄りで目立ちにくい箇所です。）・持ち手の根元に擦れ汚れがあります。・内側の底に黒っぽい点汚れがいくつかあります。・それ以外は、全体的に綺麗な状態で、まだまだご活用いただけます。■素材ナイロンジャガード■サイズ(cm)約W34cm×H26cm×D15cmハンドル高さ：20cmサイズ違いによる返品は受け付けません。サイズ表記はあくまでも目安です。必ず上記採寸を参考にして下さい。★A4サイズ収納可とても軽いので、荷物の多い方やマザーバッグ、トートバッグとしてもおすすめです。付属品：保存袋■カラー ベージュ■管理番号CN001#まりんのバッグ#まりんのシャネル