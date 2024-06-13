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商品詳細
イタリアのお土産です。素敵すぎて あまり着る機会がありませんでした。黒地の中に 素敵な刺繍がほどかされて 美品です。サイズは44柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋身幅52センチ袖丈３０センチ身丈６１センチ11号の方も 大丈夫。
http://narcologia.ru/goods/voiceless814759.html
http://narcologia.ru/goods/diamond70958.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate277577.html
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