シャネル　シルクタンクトップ　キャミソールブラック　サイズ36

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商品詳細
シャネルのシルクタンクトップキャミソールお色…黒 ブラックおサイズ…36一度だけ短時間着用しました。美品です。柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬よろしくお願いします。
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