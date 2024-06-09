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新品 a.p.c Tシャツ アーペーセー ロゴ ホワイト M
商品番号 U79837568852
商品名

新品 a.p.c Tシャツ アーペーセー ロゴ ホワイト M
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難う御座います。下記の情報をご確認ください。apcのロゴのTシャツになります。販売とともに即完売するブランドです【商品特徴】・コットンジャージ.・ストレートカット.・縫い留められたバイアストリミングのクルーネック・胸にネイビーの'A.P.C.RUEMADAMEPARIS'刺繍・半袖・袖口、裾にステッチ・ユニセックス【商品状態】新品・未使用【カラー】ホワイト【サイズ】身幅50cm着丈70cm袖丈20cm【注意事項】※海外製品は日本製品と比べ少し商品の品質基準が甘い傾向がございます。若干の縫製のほつれや小傷などがある場合もございますが、メーカーの基準を満たすものですので、不良品には当たらないことをご了承下さい。※色は、光、見え方、主観等により多少違う場合もあります。※購入後の返品、キャンセルはすり替え防止の為出来ませんので、ご不明な点はコメントより購入前にお願い致します。※自宅保管ですので神経質な方、完璧を求める方、受け取り評価しない方はご遠慮下さい。※並行輸入品の為、製造段階で多少のほつれや汚れなどある場合がございますので気になるお客様はご購入をお控え下さい。折り畳んで発送致します。即購入okです^^
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