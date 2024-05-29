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【美品】アバクロンビーアンドフィッチ コットンシャツ
商品番号 P49223688456
商品名

【美品】アバクロンビーアンドフィッチ コットンシャツ
ブランド名 アバクロンビーアンドフィッチ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アバクロンビーアンドフィッチのコットンシャツです。目立った汚れや傷はなく、美品です。平置き寸法身幅40cm全長60cm肩幅13cm袖丈48cm色···ピンク袖丈···七分袖柄・デザイン···チェック素材···コットン(綿)テイスト・シーン···カジュアル
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