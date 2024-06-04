★ 美品 agnes b. オープンカラー リネンシャツ アニエスベー

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★プロフィールをご覧ください！★色ネイビーSIZE38着丈53cm、身幅48cm、肩幅39cm素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。購入後7〜8回ほどの着用で特筆すべきダメージはありません。リネン素材でこれからの季節におすすめのシャツです。ご不明な点がありましたら、コメントよりよろしくお願いいたします。リネンシャツSLOBEIENASIMPLICITEBEAMSBOYAPCTHESHINZONEAmericanaアメリカーナmargarethowellマーガレットハウエルMHL.MHLSAINTJAMESBSHOPORCIVALオーチバルSAINTJAMESセントジェームスagnesb.アニエスベーRby45rpm45Rumii908ウミキューゼロハチ美品agnesb.オープンカラーリネンシャツアニエスベー