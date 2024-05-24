ブタデザインTシャツ

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商品詳細
ブタさんデザインのオフホワイト系のTシャツです。私の人生私が決めると言う意味のフランス語が書いてあります。飼っているマイクロブタからデザインしています。バックプリントは蛍光色です。こちらはMサイズになります。写真は左がMサイズ、お色がバニラホワイトです。右はSサイズのお色がホワイトで、色の比較のために載せています。こちらの出品物はＭサイズです。お値下げは不可です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical299401.html
http://narcologia.ru/goods/peroration489915.html
http://narcologia.ru/goods/tenet530563.html
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