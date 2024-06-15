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ESCADAエスカーダショルダーバッグ
商品番号 V43018506703
商品名

ESCADAエスカーダショルダーバッグ
ブランド名 エスカーダ
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。ESCADAエスカーダショルダーバッグです。20年くらい前のお品です。細かな傷はありますが、目立った傷もなく全体的にきれいでまだまだ使っていただけるお品だと思います。気になる点は、チェーンとカバンを繋いでいる金具のゴールドが少し剥がれているところです。写真撮りましたのでご確認ください(7,8枚目)。チェーン自体はきれいです。▪️サイズ　　横上部　約17cm横最大　約20cm　　縦　約24cm　　マチ　約￼4cm　　チェーンの長さ(金具なし)約90cm素人採寸\u0026中古品であります事ご理解の上ご検討よろしくお願いいたします。専用の袋(写真の赤い袋)も付いています。丁寧に梱包してリサイクル包材にて発送させていただきます。#ESCADA#エスカーダ#ショルダーバッグ
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