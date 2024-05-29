【新品・未使用】ピットソール　中敷き　XSサイズ　21cm～22.5cm

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☆━・━・━・━・━・━・━・━・━・━ ・━☆歩いて痩せたいあなたへ！「ピットソール」はいかがですか？ピットソールを通勤・通学の靴に入れて歩くだけで痩せやすい身体を作り、ダイエット手助けをしてくれます！☆━・━・━・━・━・━・━・━・━・━ ・━☆✅足裏のアーチを整えることで姿勢改善！✅美姿勢になり全身骨格筋を使うことで体脂肪減少！【商品情報】■商品名： Pitsole（ピットソール）■サイズ：XSサイズ（21cm〜22.5cm）■カラー：ピンク■数量：1足✅2023年10月に購入【商品状態】■新品・未使用☆現在まとめ割実施中☆まとめる数ごとに150円値引きさせていただきます！一緒に購入したいものをコメントに記載をお願いします。まとめ割対象商品は下記のハッシュタグからご確認をお願いします。#しんの日用品 【発送情報】✅発送までは、ご注文後24時間以内に発送手続きさせていただきます。※発送手続き完了からのお届け日の目安■本州 2-3日程度■北海道 3-4日程度■沖縄・離島方面 7日程度発送はゆうパケットポストにて発送させていただきます。そのため、匿名発送＆追跡ありで安心して到着をお待ちいただけます。商品を封筒にいれて発送させていただきます。ポストへ投函する大きさがギリギリのため、緩衝材なしでの発送になります。✅輸送中の破損には対応できませんのでご理解の上ご購入ください。✅即購入OK大歓迎です。