トリーバーチ白チェーンバッグ

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商品詳細
カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···フェイクレザー中に少しシミがついていて、鞄の外の底にも少し擦ったようなあとがあります。
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http://narcologia.ru/goods/sucrose178040.html
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