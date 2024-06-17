【美品】coach コーチ　トートバッグ　ミニトート　バッグ　上品　レザー

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ご覧いただきありがとうございます(´▽`)全ての商品即購入歓迎です。★説明coachのトートバッグになります。上品でシンプルなデザインですので様々な場面でお使い頂けると思います♪★サイズ縦…約25cm横(上)…33.5cm横(下)…約27cmマチ…約10cm平置き実寸※できるだけ正確に測っておりますが多少の誤差はご了承下さい。★状態角スレも殆ど0でまだまだお使い頂ける綺麗なお品です。※素人自宅保管です。ご理解お願い致します。★素材レザー★配送簡易梱包、匿名配送です。袋にて発送する場合→雨に濡れないよう二重にして発送させて頂きます。段ボールにて発送する場合→袋やプチプチに包んだ後amazonなどの段ボールを再利用し送らせて頂きます。★出品者ペットや喫煙者はおりません。基本的に買ったけれど使っていない物を出品しております。