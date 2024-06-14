XVIVE エックスバイブ ワイヤレス・ギターシステム XV-U2/3S

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ご覧頂きありがとうございます。XVIVEエックスバイブワイヤレス・ギターシステムXV-U2/3S#3トーンサンバーストXV-U2/3SDigitalWireless3-ToneSunburstXvive商品内容本体、説明書、USBケーブル、外箱あまり使用せず、保管しておりました。商品状態は画像をご覧ください。よろしくお願いいたします。サイトより引用コンパクトかつ人間工学に基づいたデザインで、ギグバッグに入れて持ち歩けるサイズなうえ、ギター、アコースティックギター、ベース、アンプ、ペダルボードなどにフィットする形状です。ジャックが前面にあっても、側面にあっても快適におさまるようデザインされています。U2はあなたをケーブルの煩わしさから解放します。ライブでのパフォーマンス性が向上するのはもちろん、自宅での練習中に巻き付いてくるケーブルに悩まされることも無くなります。最大伝送距離は約30メートル。一度使えば、手放すことはもうできません。・デジタルワイヤレス・システム・24bit/48kHz非圧縮デジタル転送・最大伝送距離:約30m※1・充電可能なリチウム・バッテリー。・充電時間:約1.5時間・レイテンシー:6ms未満・周波数特性:20~20kHz、+1dB-/3dB・使用周波数帯域:2.4GHzISMワールドワイド環境温度:-10~50℃#Xvive#XV_U2_3SDigitalWireless3_ToneSunburst管理番号E-ie*