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- #540 スコットクラブ ストライプ 袖口デニム シャツ
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商品詳細
⸜♥⃜⸝即購入歓迎です(*´꒳`*)⸜♥⃜⸝多少のお値引可能ですので(例外あり)気軽に声掛けてください⸜(*ˊᵕˋ*)⸝⸜♥⃜⸝プロフ必読でお願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼⸜♥⃜⸝他の2つのフリマアプリにも出品中です。そちらで売れた物は、削除させて頂きます。♥⃜⸝色は撮影日の天気や部屋に射し込む光など、またスマホの明るさの設定の違いなどにより、差異が生じてしまうこともあります。採寸についても、誤差が出てしまうこともあります。どうか、ご了承ください(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”♥⃜⸝新しい機能で、「マイページ」の「いいね！」の欄から、購入希望額を入れることができます。こちら側には「○○円で購入したいひとがいます」と表示されるだけで、どの方かはわかりません。希望に添える場合でも、価格を書き換えるだけであって、専用にはできませんが、宜しければこの機能をご活用ください(*'ᵕ')☆ただ、ご希望に添えるかはわかりませんので、宜しくお願い致します(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”3000円までの商品は100円から300円までですと、対応し易いです(*'ᵕ')☆お値段高めの商品は、それ以上のお値引も可能な場合もありますので、コメントをください☆。.:＊・゜⸜♥⃜⸝サイズ38です。⸜♥⃜⸝綿100%⸜♥⃜⸝丈はおよそ70センチ（後ろ側中央）、身幅およそ56センチです。⸜♥⃜⸝出品したい物がたくさんあるため、ここには細かいことは記入しませんが、気になることがありましたら気軽に声をかけてください⸜(*ˊᵕˋ*)⸝⸜♥⃜⸝ニコアンド、サマンサモスモス、スタディオクリップなど多数出品してますので、宜しければご覧下さい(⁎˃ᴗ˂⁎)
http://narcologia.ru/goods/peroration686615.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion128178.html
http://narcologia.ru/goods/ordering497479.html
#540 スコットクラブ ストライプ 袖口デニム シャツ
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