ホルダーネック　セクシートップス

クラブに行く時に着ていました(^^)似合わない年齢になったので。お似合いになる方へ。※見せブラか後ろにチェーンを付けたり、首元を短く縫ったりした方がいいと思います。胸元が危うい事になります‼︎着丈（首から60cm）素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。色は写真より黄色が強い金色になります。金具もゴールドです。



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