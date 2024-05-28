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- 【新品タグ付き】aga アーガ 麻 リネン ブラウス リボンベルト
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商品詳細
agaアーガブラウスリネン麻ベルトリボンオフィス普段着エアコン対策サイズ:9号着丈後約72.5cm、身幅約52cm肩幅約54cm、袖丈約48cm後ろに汚れがあります(写真9枚目)新品ですが、自宅保管の為御理解頂ける方でお願いします色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)
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