etre tokyo ナローストラップカップインベアトップ

無駄を削ぎ落としシンプルに仕上げたカップインキャミソール。ペットボトルのリサイクル原料を100%使用したベアスムース素材の採用。さらっとした肌触りで心地の良い一着。浅めのカップやフラットなデザインは、合わせを選ばずニュートラルな印象。シースルーアイテムなどのインナーとしても活躍します。取り外し可能なカップ付きアイテム。一枚での着用はもちろん、インナーとしても重宝します。お色はホワイトです。



ナローストラップカップインベアトップ



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