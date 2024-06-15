etre tokyo ナローストラップカップインベアトップ

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商品詳細
無駄を削ぎ落としシンプルに仕上げたカップインキャミソール。ペットボトルのリサイクル原料を100%使用したベアスムース素材の採用。さらっとした肌触りで心地の良い一着。浅めのカップやフラットなデザインは、合わせを選ばずニュートラルな印象。シースルーアイテムなどのインナーとしても活躍します。取り外し可能なカップ付きアイテム。一枚での着用はもちろん、インナーとしても重宝します。お色はホワイトです。
http://narcologia.ru/goods/protein130434.html
http://narcologia.ru/goods/competitive413981.html
http://narcologia.ru/goods/conception327557.html
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ナローストラップカップインベアトップ
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