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裏起毛プルオーバー　水玉
商品番号 K82798484971
商品名

裏起毛プルオーバー　水玉
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通販で買ったまま保管していました。未使用品です。表地は透ける生地ポリエステル100%裏地は起毛ポリエステル+67%レーヨン33%袖にも裏地がついていて温かいです紺色に水玉模様Ｌサイズ
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