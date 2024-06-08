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- UNITED TOKYO ノースリーブ ブラウス イエロー サイズ1
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商品詳細
UNITEDTOKYOのノースリーブブラウスです。お色は大人っぽいイエロー、ポリエステル100%で艶感があり、首元のギャザーデザインがとても上品です。後ろファスナーがブラックなので、アクセントになっていてお洒落です！サイズ：1状態：気に入って着用しておりましたが、目立つ汚れは見当たらず、まだまだ着ていただけると思います。※あくまで着用品のため、状態に神経質な方はお控えください。#ユナイテッド#ノースリーブ#夏#tomorrow#夏#rimark#stylemixer#ルシェル#united#オフィス
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