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✨未使用に近い・箱保証書付き✨　PRADA 長財布　サフィアーノ　折り財布　刻印
商品番号 R39126690788
商品名

✨未使用に近い・箱保証書付き✨　PRADA 長財布　サフィアーノ　折り財布　刻印
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 8,043 円
在庫状況 あり

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商品詳細

C957☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:あり保証書:ありその他:なし☆brandPRADAプラダ☆型番107☆colourシルバー　ゴールド　ブラウン銀色　金色　茶色☆designロングウォレット　長財布　ウォレット　財布折りたたみ　二つ折り　差し込み錠　ファスナーサフィアーノ　サフィアーノレザーブランドロゴ　ロゴ　アイコン小銭入れ　札入れ　カード入れ　金具　刻印☆materialレザー　革☆size縦:9.7cm横:18.7cm厚さ:3.0cmカード入れ×6小銭入れ×2札入れ×2ポケット×3☆condition✨未使用に近い✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#vintage#ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/sci-fi66247.html
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