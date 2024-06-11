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【美品】コーチ　ビジネスバッグ　クロスビー　2way　定価104,500円
商品番号 C73921014764
商品名

【美品】コーチ　ビジネスバッグ　クロスビー　2way　定価104,500円
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▼商品：ビジネスバッグ　ブリーフケース　▼ブランド：COACH/コーチ▼モデル：70980▼定価：104,500円▼デザイン：2way　クロスビー　※2013年製造のクロスビーコレクションのブリーフケースになります。生産数も少なく価値のある商品です。▼サイズ横：40㎝縦：31㎝マチ：13㎝▼状態：8.5/10四つ角に若干の擦れが御座います（画像参照）持ち手のトップに少し劣化が見られるのと、中に芯が入っておりますが、この◯印部分のみ約1㎝ぐらいが何故か芯が御座いません（画像◯印）ですがそれによる弊害は特に無さそうです。その他特質したダメージはなく、美品かと思います。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝《購入元》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋　小物市場鑑定済み商品です。●購入前に！！！※セカンドハンドになりますので、古着やヴィンテージに少し抵抗のある方は購入はお控え下さい。画像追加のご要望や、細部に関する質問も喜んで承りますので、お申し付けください^_^ユニセックス　男女兼用　古着　usedヴィンテージ
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