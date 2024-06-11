▼商品：ビジネスバッグ ブリーフケース ▼ブランド：COACH/コーチ▼モデル：70980▼定価：104,500円▼デザイン：2way クロスビー ※2013年製造のクロスビーコレクションのブリーフケースになります。生産数も少なく価値のある商品です。▼サイズ横：40㎝縦：31㎝マチ：13㎝▼状態：8.5/10四つ角に若干の擦れが御座います（画像参照）持ち手のトップに少し劣化が見られるのと、中に芯が入っておりますが、この◯印部分のみ約1㎝ぐらいが何故か芯が御座いません（画像◯印）ですがそれによる弊害は特に無さそうです。その他特質したダメージはなく、美品かと思います。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝《購入元》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋 小物市場鑑定済み商品です。●購入前に！！！※セカンドハンドになりますので、古着やヴィンテージに少し抵抗のある方は購入はお控え下さい。画像追加のご要望や、細部に関する質問も喜んで承りますので、お申し付けください^_^ユニセックス 男女兼用 古着 usedヴィンテージ



格安 【美品】コーチ ビジネスバッグ クロスビー 2way 定価104,500円 ...



COACH バッグ 定価104,500円 | labiela.com



人気カラーの 【美品】コーチ ビジネスバッグ クロスビー 2way 定価 ...



COACH コーチ ビジネスバッグ 70980 Crosby...｜BRANDING ...



大流行中！ 【美品】ペッレモルビダ キャピターノ メンズ ブラック ...



公式限定新作/送料無料 高級ライン♡サルヴァトーレ フェラガモ レザー ...



愛用 《良品》COACH（コーチ） ビジネスバッグ Ｆ70354 ビジネスバッグ ...



COACH バッグ 定価104,500円 | labiela.com



初回限定お試し価格】 Calvin Klein カルバンクライン ビジネスバッグ ...



コーチ／COACH バッグ ブリーフケース ビジネスバッグ 鞄 ビジネス メンズ 男性 男性用ナイロン レザー 革 本革 ブラック 黒 70892 Crosby Slim Brief クロスビー スリムブリーフ X | フリマアプリ ラクマ



正規品販売! ビジネスバッグ メンズ 未使用 ビジネスバッグ ...



人気カラーの 【美品】コーチ ビジネスバッグ クロスビー 2way 定価 ...



COACH コーチ ビジネスバッグ 70980 Crosby...｜BRANDING【ポンパレ ...



COACH バッグ 定価104,500円 | labiela.com



COACH メンズ 2WAYビジネスバッグ ヴァリック ナイロン ...