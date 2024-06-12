年 PRADA ハンドバッグ 三角ロゴ 三角プレート トート★39822

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PRADAプラダハンドバッグ三角ロゴ三角プレートレディースブラックリナイロントートバッグサブバッグ★39822説明文に一度目を通して頂いてからご質問ください！※コメント前にプロフィールご一読ください※●素材：リナイロン●カラー：ブラック●実寸サイズ／ポケット数：画像をご参照ください。●付属品：なし●状態：画像をご参照ください。所々にシミがございますが大きなダメージはございません。使い勝手の良いサイズ感でこれからも活躍できるお品でございます。●販売元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品となります。ショルダーバッグ、財布、シューズなどがお好きな方にもおすすめです。その他にも、コート、ワンピース、スカートなども出品予定です。KY 9/12 0+0素材...ナイロンカラー...ブラック種類...ハンドバッグ