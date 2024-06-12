aoyama IBIZA　イビサ　イビザ 編み込み 　花モチーフ　レザーバッグ

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値引きはコメント欄のみ対応いたします送料込みの為１点での購入で大幅値引きはしませんのでプロフィール確認してから必ずコメントお願いいたしますブランド aoyamaIBIZA色 茶サイズ 横４４ｃｍ 縦３０ｃｍ マチ９ｃｍ 多少の誤差はご了承ください状態 使用にともなう擦れ・小傷（革製品の為記載しております） 編み込みの風合い 角擦れ 持ち手の擦れ配送は佐川急便でいたします らくらくメルカリ便の対応は相談ください#イビサbyハッピーきなこもち←IBIZAのバッグ全商品見れますあくまでも中古になり、新品ではございません個人での取引の為、完全な検品はできませんし、状態の見落とし等もある場合もございますその点はご理解の上ご検討いただければと思いますクレームはお互い気分が悪いと思いますので不明な点は必ずコメントより質問お願いいたします