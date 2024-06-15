【新品未開封】マーベル　アベンジャーズ　フィギュア　セット　ディズニーストア

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【新品未開封】マーベル アベンジャーズフィギュア セットMARVELAVENGERSDELUXEFIGURINESETディズニーストア エンドゲーム●即購入OK●値引き交渉不可、お取り置き不可新品未開封です。未開封ですので開封後の初期不良によるキャンセルはお受けできません。グッズ整理の為、出品します。蓋付きのボックスに入れて保管していました。状態は写真で確認をお願いします。パッケージに細かい擦れ傷や汚れ等あります。自宅保管をご理解頂ける方のみ購入をお願いします。プロフィール必読の上、ご検討下さい。