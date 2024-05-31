プランテーション★シワ加工　ドット柄　ブラウス　水玉　シャツ

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商品詳細
plantationのドット柄ブラウスです。後ろのドットは小さいプリントです。サイズ表示М、実寸着丈64cm、肩幅55cm、身幅55cm、袖丈40cmです。（シワ加工の為に伸縮性があるので誤差はご了承願います。）ホームクリーニング（柔軟剤使用）済です。シワ加工の為、干し方により伸縮性の変化があります。特に目立つ汚れや傷みはありませんが、使用品ですのでご理解の上ご購入願います。#ズッカ#センソユニコ#ルクルカ#イム#プリーツプリーズテイスト・シーン...大人可愛い
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