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- 【美品♡】 トロワシス 前後差コクーンアートTシャツ 大人ふんわりプルオーバー
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商品詳細
。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。オシャレで可愛いお洋服を他にも出品中です♡↓↓#candy＊レディース#売り切れ続出＊特価品はこちら。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。◎ブランドTROISSIXトロワシス（株）オンアンドオン◎サイズ(平置き:約cm)F/フリーサイズ着丈67身幅63肩幅58袖丈17伸縮性あり◎カラー10枚目の写真が実物に近いお色味です。◎コンディション若干毛羽立ちのような箇所がございますがその他、目立った傷や汚れはなく比較的キレイなお品物です◎古着の中では美品のお品物です♡。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。当店では、レディース,デニム(ジーンズ),パンツ,スカートワンピース,ドレス,シャツ,カーディガンジャケット,コート(アウター),セットアップオールインワン,アンサンブル,ビンテージヴィンテージ,レトロ,派手柄,スーツデザイナーズ,古着,新品などレディースメインで幅広く取り扱いしております★。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。◎注意事項◎＊素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。＊装飾品はついておりません。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって 見える場合がございますのでご了承ください。＊防水対策を行って発送致します(^^) 出来るだけお安くお届けしたいため、 厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させて いただくことをご了承お願いいたします♪ 畳みジワはご容赦くださいm(__)m＊安心発送！ サイズの関係上、発送方法を変更する場合が ありますのでご了承くださいませm(._.)m。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。.:・.。その他、何か気になる事がありましたらお気軽にコメントくださいね♪#G_258
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