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BOSS ME-8B ベースエフェクター
商品番号 Y26040168324
商品名

BOSS ME-8B ベースエフェクター
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレキベースのマルチエフェクターです。通電確認済所要者の使用時、動作は良好との事で出品致しましたが、私個人は、知識が無く、詳しい確認は出来ません。個人所有中古であることをご理解頂ける方、現状お渡し、ジャンク扱いとしてのご購入を宜しくお願い致します☆大きなキズは無いようですが、裏面に書き込みあります(写真6)お写真にて確認お願い致します☆
http://narcologia.ru/goods/reproduce74655.html
http://narcologia.ru/goods/update469295.html
http://narcologia.ru/goods/approximate842520.html

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【中古】BOSS ME-8B ボス ベース用マルチエフェクター

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