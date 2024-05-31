BOSS ME-8B ベースエフェクター

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商品詳細
エレキベースのマルチエフェクターです。通電確認済所要者の使用時、動作は良好との事で出品致しましたが、私個人は、知識が無く、詳しい確認は出来ません。個人所有中古であることをご理解頂ける方、現状お渡し、ジャンク扱いとしてのご購入を宜しくお願い致します☆大きなキズは無いようですが、裏面に書き込みあります(写真6)お写真にて確認お願い致します☆
http://narcologia.ru/goods/reproduce74655.html
http://narcologia.ru/goods/update469295.html
http://narcologia.ru/goods/approximate842520.html
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