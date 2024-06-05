エンボスキャミソール

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【商品詳細】エンボス加工が目を惹くキュートなキャミソールが登場！商品ポイント・今っぽい印象のエンボス素材がスタイリングのポイントになるキャミソールが登場。・切り替え部分のたっぷりなギャザーが女性らしい印象に。・キャッチーなデザインながらも、ベーシックな2色展開でスタイリングがまとまります。・バックのリボンで後ろ姿までキュート◎【サイズ】身幅→91／総丈→54┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♥2度着用♥素人保管の為神経質な方は御遠慮下さい♥購入をお考えの方はプロフィール必読お願いします