hysteric glamour 初期 ロゴポロシャツ

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HYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）のロゴ入りポロシャツです。前面に「HYSTERIC」、背面に「GLAMOUR」のロゴが縦に入っています。サイズはフリー表記。S〜Mサイズくらいで、ピッタリめで着ていただくイメージだと思います。素人採寸ですが、それぞれ以下です。着丈 約47cm身幅 約36cm肩幅 約33cm袖丈 約13cm97年に購入しました。ヒス初期のデザインで、珍しいものになるかと思います。綿100%、日本製。タグには換えボタンがひとつついています。着用回数は5〜10回程度。その後、ずっと自宅保管をしていました。女性の場合、下にノースリーブやキャミソールの着用をおすすめします。写真3枚目のとおり背面の左肩まわりにシミ、写真4枚目のとおり背面右下あたりに小さなシミが点在しています。それぞれ、検品レベルでお伝えをしておりますが写真2枚目のとおり、日常使いでご着用いただく場合には気にならないレベルではないかと個人的には思います。あくまで自宅保管期間の長いユーズド品であることをご了承ください。折り畳んでネコポスでお送りします。たたみジワはご容赦ください。