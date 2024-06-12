

⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック



⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック ⭐︎BIGSALE⭐︎値下げ新品未使用B品訳ありヌキテパ刺繍シャツブラウスチュニック

ご覧頂きありがとうございます。こちらはヌキテパのファミリーセールで購入した訳あり品です。写真3枚目表側にうっすらサビあと？あり写真4枚目、ビーズの取れ写真7枚目、右袖後側にシミありあくまで自宅保管、B品であることをご理解下さい。値札なし。小さく畳んでの発送になります。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍黒、ビーズつき素材···リネン(麻)テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアルサイズ長さ59幅66袖（襟元から）66素人採寸になります