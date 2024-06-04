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【正規品】Quiet キュリエット ブラトップ スリムレギンス シェイプスリーブ
商品番号 S94982848615
商品名

【正規品】Quiet キュリエット ブラトップ スリムレギンス シェイプスリーブ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,061 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用品、未開封品価格交渉は申し訳ございませんがお断りしています2023年9月購入自分用に多めに入荷しましたので、不要分をお譲りします。■Quietキュリエット①ブラトップ着圧ブラトップ　1枚色：ブラックサイズ：フリー　　　素材構成:ナイロン80%、ポリウレタン20%　　②スリムレギンス着圧レギンス　1枚色：ブラックサイズ：フリー　　　素材構成:ナイロン80%、ポリウレタン20%　　③シェイプスリーブ着圧サポーター1枚色：ブラックサイズ：フリー　　　素材構成:ナイロン90%、ポリウレタン10%直射日光を避けた涼しいところで保管しています。喫煙やペットは無いのですが、神経質な方はご遠慮下さい。#Quiet#キュリエット#シェイプスリーブ#着圧サポーター#補正下着#着圧レギンス#レギンス#ブラトップ柄・デザイン無地カラーブラック柄・デザイン···無地カラー···ブラック
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