【正規品】Quiet キュリエット ブラトップ スリムレギンス シェイプスリーブ

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新品、未使用品、未開封品価格交渉は申し訳ございませんがお断りしています2023年9月購入自分用に多めに入荷しましたので、不要分をお譲りします。■Quietキュリエット①ブラトップ着圧ブラトップ 1枚色：ブラックサイズ：フリー 素材構成:ナイロン80%、ポリウレタン20% ②スリムレギンス着圧レギンス 1枚色：ブラックサイズ：フリー 素材構成:ナイロン80%、ポリウレタン20% ③シェイプスリーブ着圧サポーター1枚色：ブラックサイズ：フリー 素材構成:ナイロン90%、ポリウレタン10%直射日光を避けた涼しいところで保管しています。喫煙やペットは無いのですが、神経質な方はご遠慮下さい。#Quiet#キュリエット#シェイプスリーブ#着圧サポーター#補正下着#着圧レギンス#レギンス#ブラトップ柄・デザイン無地カラーブラック柄・デザイン···無地カラー···ブラック