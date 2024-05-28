リエンダ・ゴルフ女子ウエアー・ノースリーブ・ポロシャツ・ピンク

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リエンダゴルフ ポロシャツゴルフウェアのノースリーブポロシャツです。サイズMしっかりとした生地です。この季節、コースで鮮やかに目立ちます。ラウンドで3.4回着用しました。自宅保管です。簡易包装での発送となります。サイズの詳細は画像を参照下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク季節感···春、夏、秋