リエンダ・ゴルフ女子ウエアー・ノースリーブ・ポロシャツ・ピンク

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商品詳細
リエンダゴルフ ポロシャツゴルフウェアのノースリーブポロシャツです。サイズMしっかりとした生地です。この季節、コースで鮮やかに目立ちます。ラウンドで3.4回着用しました。自宅保管です。簡易包装での発送となります。サイズの詳細は画像を参照下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク季節感···春、夏、秋
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