天然ダイヤモンド❣️【ピンクダイヤモンドルース】★Light pink★

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商品詳細
お値段戻しました(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”★I-1ライトピンクのルースになります。★リングに加工予定で購入しました。★カットはクァドリリオンカット淡いピンクのルースになります(*´꒳`*)▲サイズ0.164ct2.82×4.17×2.03I-1です★神経質な方や評価に厳しい方、完璧を求める方のご購入検討は御遠慮ください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”⚠️すり替え防止のため返品はお断り致しますのでコメント等、納得されてからのご購入してくださいませm(__)m#ピンクダイヤモンド#天然石#ダイヤモンドルース#Lightpink#エメ角
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http://narcologia.ru/goods/enquire340889.html
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