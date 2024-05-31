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天然ダイヤモンド❣️【ピンクダイヤモンドルース】★Light pink★
商品番号 X60610089485
商品名

天然ダイヤモンド❣️【ピンクダイヤモンドルース】★Light pink★
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 27,959 円
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商品詳細

お値段戻しました(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”★I-1ライトピンクのルースになります。★リングに加工予定で購入しました。★カットはクァドリリオンカット淡いピンクのルースになります(*´꒳`*)▲サイズ0.164ct2.82×4.17×2.03I-1です★神経質な方や評価に厳しい方、完璧を求める方のご購入検討は御遠慮ください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”⚠️すり替え防止のため返品はお断り致しますのでコメント等、納得されてからのご購入してくださいませm(__)m#ピンクダイヤモンド#天然石#ダイヤモンドルース#Lightpink#エメ角
http://narcologia.ru/goods/stage690697.html
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