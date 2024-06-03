お値下げ！【新品未使用】グレースコンチネンタル♡ミニポシェット ...

DIAGRAMGRACECONTINENTALダイアグラムグレースコンチネンタルのミニポシェットです。発色の良いカウスキンを使用しているためすごく鮮やかなピンク色です。牛革を使用しており高級感もあります。定価30000円で購入しました。新品未使用ですが、タグ無し自宅保管のため、ご理解頂ける方にお譲りしたいです。普段使いはもちろん、オケージョンでもお使い頂けると思います。素材:牛革サイズ:F（縦13cm／横16cm／マチ7cm／ショルダーストラップ128cm）トゥモローランド、マカフィー、フレイアイディー、デプレ、ボールジー、スピックアンドスパン、イエナ、ガリャルダガランテ、リヴドロワ、アルアバイル、デミルクスビームス、自由区、ワールド、セオリー、セオリーリュクス、マウジー、23区、リフレクト、インディヴィ、アンタイトル、ドゥーズィエムクラス、ウィムガゼット、などお好きな方(∩ˊᵕˋ∩)・*



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